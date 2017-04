Villacher Buchautorin lädt zur Zugfahrt wider die Vernunft

28.04.2017, 14:56 Uhr

Andrea Latritsch-Karlbauer bietet "Train Talks" an. Dafür hat sie sogar einen eigenen Eisenbahnwagon gemietet.

Unvernunft als Programm

VILLACH (kofi). Ein Bungeejump? Das Klavierspiel erlernen? Kündigen und eine Weltreise machen? Es gibt viele Ideen und Träume, die die meisten Menschen nie verwirklichen. Aus Angst. Aus Vernunft. Aus Rücksicht auf andere.Andrea Latritsch-Karlbauer ist aus einem anderen Holz geschnitzt.Die einstige Theatermacherin ("Nanu") hat vor Kurzem ihr drittes Buch veröffentlicht. "Es lebe die Unvernunft! Anleitung zur Lebendigkeit" heißt es – und der Name ist Programm. Ein Jahr lang hat die Villacherin dafür Dinge gemacht, die sie immer schon einmal machen wollte. "Ich habe eine Woche in einem einsamen Leuchtturm an der Adria gelebt. Habe in Holland eine Kampfsportart erlernt. War Kochlehrling in einem Spitzenbetrieb", erzählt 54-Jährige. Fazit ihres Experiments: "Es gibt keine Ausreden! Man soll und muss seinen Impulsen folgen." Sie sei zur Erkenntnis gekommen, dass das Leben, das man lebt, nur eine Option von vielen sei.

Zug-Gespräche

Projekt für Innenstadt

Nun bietet Latritsch-Karlbauer "Train Talks" an. Was das ist? Eine gemeinsame Zugfahrt, zwei Stunden lang, mit – für die Teilnehmer – unbekanntem Ziel. 32 Plätze kann die "Zugfährerin" dabei anbieten, dann ist der reservierte ÖBB-Waggon voll. "Wir werden einfach reden", sagt sie. Einzige Bedingung: Handyverbot. "Ich will niemanden sehen, der ins Smartphone starrt. Ich will echte Kommunikation." Grobe Themenvorgabe: die Zusammenhänge von Gewohnheit, Lebendigkeit und Unvernunft. Musikalisch begleitet wird die Fahrt von ihrem Bruder, Klaus Karlbauer.Die Zugfahrten sind ein Auftakt zu einem größeren Projekt. Ab Herbst will Latritsch-Karlbauer unter dem Motto „City-Talk – City Walk“ ein Kommunikationsprojekt in derVillacher Innenstadt starten.35 Euro sollen die Fahrt kosten, los geht es am 15. bzw. 16. Mai um 19 Uhr am Villacher Hauptbahnhof. Am 17. Mai gibt es noch eine Fahrt ab Klagenfurt (ab 18.45 Uhr am Hauptbahnhof). Infos: latritsch-karlbauer@aon.at