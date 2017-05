Wenn wir ….!!!

13.05.2017, 15:38 Uhr

1.Final-Spiel der “best of five”-serie

Villach : Sporthalle St.Martin |Es war kein guter Start der PANACEO VILLACH RAIDERS in die “best of five”-Serie der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA auswärts gegen die CHIN MING DRAGONS in ST:PÖLTEN!Vom Aufwurf weg gelang den Kärntnern herzlich wenig. Ob man über-nervös war oder ob man mit dem Erreichen des ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLIGA-FINALES bereits das hochgesteckte Ziel erreicht hat und deshalb zu lasch agierte, lässt sich nur mehr schwer eruieren. Jedenfalls stellt dieser Auftritt nicht die wirklichen Qualitäten der VILLACH RAIDERS dar.Die vielen Ballverluste auf Grund der harten Spielweise der Niederösterreicher sind normalerweise nicht das Problem der Kärntner, denn schließlich hatte man auf dem Weg ins Finale schon mit härteren Bandagen zu kämpfen und BUNDESLIGA-BASKETBALL auf diesem Niveau ist schließlich kein „Kinder-Geburtstag“!Obwohl man in dieser Partie die Rebound-Hoheit verbuchen konnte, hatten die RAIDERS bei der Wurfquote wohl die „Seuche“ an den Händen. Zu spät startete die Aufholjagd, in der man den Rückstand von -29 auf 13 Punkte verringerte. Weiters nicht gerade dienlich waren die Undiszipliniertheiten, denn mit fünf „technischen“ und einem „disqualifizierenden Foul“ hat man sich wohl zuviel um alles andere „gekümmert“, als um das eigene Spiel.Marko KOLARIC 21 Pkt, Erik RHINEHART 18 Pkt, Luka GVOZDEN 10 Pkt

Aber noch ist nichts passiert! Nun wollen Nino GROSS & CO in der zweiten Begegnung die Chance nützen um auszugleichen, was nicht unmöglich ist, denn schließlich hat man die DRAGONS heuer schon einmal bezwingen können!