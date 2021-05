Karl Ploberger hatte 20 Jahre die Ortsstelle geleitet.

ATTNANG-PUCHHEIM, REDLHAM. 20 Jahre lang stand Karl Ploberger der Ortsstelle des Roten Kreuz Redlham – früher noch am Standort Attnang-Puchheim) – vor. Im März legte er seine Funktion als Ortsstellenleiter zurück. Grund genug für Bürgermeister Peter Groiß, den erfahrenen Sanitäter und Lehrsanitäter noch einmal ins Stadtamt einzuladen. Dabei ließen die beiden die Entwicklung der Ortsstelle und die größten Herausforderungen noch einmal Revue passieren.

Großes Engagement

Zur Sprache kam auch die größte Übung, die in dieser Zeit in Attnang-Puchheim organisiert wurde: das Szenario eines umgekippten Zuges am Bahnhof. „An diesem Tag wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, wie stark unsere Einsatzkräfte aufgestellt sind. Die Stärke unserer Blaulichtorganisationen ist beeindruckend, und gleichzeitig wäre sie nicht möglich ohne das Engagement unzähliger Freiwilliger, Funktionäre und Ausbildner", so Bürgermeister Groiß. "Karl Ploberger verkörpert diese Begeisterung auch heute, nach 20 Jahren an der Spitze, noch immer. Ich habe tiefsten Respekt vor der Arbeit, die er geleistet hat, ich danke ihm aufrichtig für seine Zeit, Energie und sein Herzblut und ich wünsche ihm auch in der Zukunft, in der er uns glücklicherweise als Sanitäter erhalten bleibt, alles Gute!“