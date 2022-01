Eigentlich hätten am 12. November in der Arbeiterkammer Vöcklabruck die besten Fotos der „Naturfreunde-Foto-Landesmeisterschaft 2021“ präsentiert werden sollen, Corona machte aber der vom „Fotoklub der Naturfreunde Vöcklabruck“ organisierten Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Als neuer Termin ist jetzt der 10. Juni 2022 vorgesehen (um 19 Uhr in der Arbeiterkammer Vöcklabruck, Ferdinand-Öttl-Str. 19). 40 der prämierten Werke der Foto-Landesmeisterschaft 2021 – zu den Themen Natur, Mensch, Sport, Schwarz-Weiß und Allgemein - können aber schon jetzt im Untergeschoss der Arbeiterkammer Vöcklabruck besichtigt werden.

Mit seinen fünf Jahrzehnten des Bestehens ist der Fotoklub der Naturfreunde Vöcklabruck der traditionsreichste Fotoclub im Bezirk. 1971 taten sich Vöcklabrucker Fotografie-Begeisterte rund um Gründungsobmann Franz Hengster zusammen um gemeinsam ihrer Foto-Leidenschaft nachzugehen. Einer der Pioniere des Fotoklubs war der ÖGB-Bezirkssekretär und spätere AK-Bezirksstellenleiter Karl Posch. Der 92-jährige hat sich erst vor einigen Jahren aus dem Fotoklub zurückgezogen und widmet sich nunmehr seiner Leidenschaft des Video-Filmens. Wie heute hatte der Klub seine Klubräume in der Arbeiterkammer, die damals noch am Graben Nr. 17 stand.

1971, da war die Welt der Fotografie noch eine ganz andere als heute. Mehr als drei Jahrzehnte, bevor die digitale Fotografie im Klub so richtig ein Thema wurde, war die Bildbearbeitung noch ein Handwerk in mit Rotlicht beleuchteten dunklen Räumen. In den beiden Dunkelkammern, die 1976 eingerichtet wurden, wurden auch Fotokurse abgehalten.

Bereits seit dem Jahr 1972 widmet sich der Fotoclub der Naturfreunde Vöcklabruck der Wettbewerbsfotografie. Die Mitglieder waren mit ihren eingereichten Werken stets erfolgreich und sie gaben ihre fotografischen Kenntnisse immer innerhalb des Klubs weiter. Etwa der leider schon verstorbene Rudi Dalgerer, der ein Meister der analogen Fotografie war. Oder Walter Bell, der von 1995 bis 2005 den Fotoklub leitete und seit 1993 zu den besten Fotografen des Klubs zählt. Der in jüngster Zeit erfolgreichste Vöcklabrucker Fotograf ist Peter Kurz, er liefert vor allem in seinem Spezialgebiet, der Vogelfotografie, herausragende Bilder. Beeindruckend sind auch die hervorragenden künstlerischen Fotografien von Brigitte Ablinger oder jene von Horst Kreuml, einem Meister der Landschaftsfotografie.

Mag. Dorothea Post ist seit 2002 beim Fotoclub der Naturfreunde und seit 2005 die Obfrau des Vereins: „Ein Ziel habe ich im Club erreicht: den Frauenanteil zu erhöhen – das andere, mehr junge Leute zum Club zu bringen, leider nicht...“.

Wie schon in seinen Anfangsjahren treffen sich die Klub-Mitglieder jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Arbeiterkammer Vöcklabruck zum Clubabend - und gelegentlich auch zu Foto-Exkursionen. In der Lockdown-Zeit trafen sich die Fotografinnen und Fotografen des Klubs notgedrungen nur online via Computer.

Neue Klubmitglieder sind übrigens herzlich willkommen, die E-Mail-Adresse des Klubs: fotoklub-nf-voecklabruck@gmx.at

Infos gibt’s auch auf der Homepage des Klubs: https://www.fotoklub-vöcklabruck.at

