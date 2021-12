Ausgezeichnete Lehrlinge nehmen bei Brandlmayr in Zell am Moos die INEO-Urkunden entgegen.

ZELL AM MOOS. "INEO“ nennt sich die Auszeichnung der WKO Oberösterreich für Betriebe mit vorbildlichem Engagement in der Lehrlingsausbildung. 77 Lehrbetriebe im Bezirk Vöcklabruck haben diese Auszeichnung inzwischen erhalten – sieben davon sind heuer zum ersten Mal zertifiziert worden. „Mit dem INEO-Siegel setzen die Firmen ein sichtbares Zeichen für die Qualität ihres Lehrbetriebs und verschaffen sich damit auch einen strategischen Vorteil bei der Lehrlingssuche“, freut sich WKO-Bezirksstellenobmann Stephan Preishuber.

„Bei uns bekommt jede Bewerberin und jeder Bewerber, der ernsthaft bei uns eine Lehre beginnen möchte, eine Lehrplatz-Zusicherung.“ (Hubert Ehrschwendtner)

Schon seit einigen Jahren INEO-Betrieb ist die Firma Brandlmayr in Zell am Moos. Gleich zwei Zertifizierungs-Urkunden konnte die WKO heuer vorbeibringen: für die Brandlmayr Elektro GmbH und die Brandlmayr Haustechnik GmbH. 24 Lehrlinge werden hier ausgebildet, 15 davon im Bereich Elektrotechnik, für den Hubert Ehrschwendtner als Lehrlingsausbilder verantwortlich ist. „Lehrlinge sind von Beginn an Teil unserer großen Familie“, sagt Ehrschwendtner. Und davon profitieren nicht nur die Lehrlinge selbst, sondern immer auch die langjährigen Mitarbeiter. „Oft stehen wir in der Gemeinschaftsküche nach der Arbeit beisammen, die Jungen holen ihren Laptop hervor und zeigen uns Dinge, die für sie selbstverständlich sind, wir aber davon lernen können und oft nur staunen“, erzählt der Lehrlingsausbilder. Er sucht noch einige Lehrlinge für den Herbst 2022.

Lehrabschluss mit Auszeichnung

Und dass die Lehre bei Brandlmayr nicht nur interessant ist, sondern auch zum Erfolg führt, zeigen Philipp Feusthuber und Thomas Langmeier – beide angehenden Elektrotechniker haben ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert. Dafür durften sie auch mit ihrem Lehrmeister gemeinsam die INEO-Urkunden von WKO-Obmann Preishuber und Bezirksstellenleiter Josef Renner übernehmen.