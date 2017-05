04.05.2017, 10:47 Uhr

Am Sonntag gehört die Straße den Radfahrern

ATTERSEE. Zum 22. Mal findet am Sonntag, 7. Mai, der autofreie Raderlebnistag am Attersee mit umfangreichem Rahmenprogramm statt. Der offizielle Start ist um 10 Uhr beim Landungsplatz in Attersee. Die Uferstraße ist von 9.30 Uhr bis 16 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

