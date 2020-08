In Unterburg, am Fuße des Georgi-Berges, auf der wunderschönen Anlage des ASKÖ TV Klopeiner See organisierte der ASVÖ Karawanken-Tennis-Senioren das allseits beliebte 3.Georgi-Mixed-Turnier. 16 der besten Kärntner Tennisseniorinnen waren eingeladen, österreichische Meisterinnen und einige Bundesligaspielerinnen waren vertreten. Turnierleiter Ing. Wolfgang Germ übernahm in bewährter Manier die Auslosung. Auf sechs Plätzen wurden sechs Runden mit wechselnden Partnerinnen bzw Partnern gespielt. Herrlichstes Badewetter begleitete die Veranstaltung. Lockerheit, Einsatzfreude, Spaß und Spiellust kennzeichneten die Spiele. Es kam zu manchen überraschenden Resultaten, vor allem weil die Matches auf Zeit gespielt wurden. So landete bei den Damen die Titelverteidigerin Roswitha Woltsche(St. Andrä) nur auf Platz 4, wogegen auf die diesjährige Siegerin Sonja Strassnig(Bleiburg) vor Spielbeginn niemand gesetzt hätte. Mit ihrer starken Vorhand und ihrem famosen Laufpensum riss sie ihre Partner mit. Eine Überraschungssieger gab es auch bei den Männern. Jungpensionist Mag. Robert Bzoch(Klagenfurt) gewann alle Partien und sicherte sich vor Albin Rauscher und Hermann Pirker (beide Klagenfurt) den Titel. Bei den Damen kamen Sabine Seebacher und Annemarie Schmiedhofer (beide Klagenfurt) auf das Stockerl. Nach einer fantastischen Grillerei, für die Jürgen Sauerland, Rosina Sitter und Marijan Florenin vom Heimverein sorgten, griff „Fuzzy“ Raunjak zur Gitarre und unterhielt die Tennisenthusiasten mit klassischen Ohrwürmern bis zur Siegerehrung. Diese übernahmen Vizebürgermeister Alois Lach, Vizepräsident „Mochoritsch-Boss“ Hannes Jernej und der Obmann und Gastgeber Mag. Franz Sleik. Zuvor überreichten die Karawanken-Tennis-Senioren ihrem Vize einen kunstvollen Weinständer - gefertigt von der Kunstwerkstatt Wertschnig.

Nicht nur die Ersten, auch alle Platzierten erhielten tolle Preise, die vom Tourismusbüro Klopeiner See-Südkärnten, der Gemeinde St. Kanzian, Fa. Haas-Haus, Kärntner Sparkasse, Obir-Tropfsteinhöhle, Surfschule Wutte, dem Restaurant Seerose, Tennishotel Mori, Walderlebnispark Klopeiner See und Hirter Bier zur Verfügung gestellt worden waren.

Unisono vernahm man nach Ende der Veranstaltung, dass man sich schon auf das Georgi-Mixed 2021 freue und unbedingt wieder dabei sein möchte!

Nähere Infos, Ergebnisse und weitere Bilder unter www.tc-karawanken-senioren.at