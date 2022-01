Heute abends ereignete sich im Gemeindegebiet von Eberndorf ein Unfall, als zwei Fahrzeuge in einem Kreisverkehr miteinander kollidierten. Eine Beifahrerin wurde dabei verletzt, die beiden PKWs wurden stark beschädigt.

EBERNDORF. Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte heute ihren PKW gegen 18.20 Uhr auf dem Kreisverkehr Kreuzung L120 und L119 in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) und wollte diesen in Richtung Eberndorf verlassen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Mann aus demselben Bezirk in den Kreisverkehr ein und es kam zur Kollision. Dabei wurde die beim Mann am Beifahrersitz mitgefahrene 19-jährige Tochter unbestimmten Grades verletzt, sie wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Alkotests verliefen negativ.