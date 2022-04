GLOBASNITZ. "Der Hemmaberg ist wahrlich das spirituelle Zentrum Kärntens", sagt der Sittersdorfer Buchautor Rolf Bickelhaupt. Er lud am Samstag im "Hemmastüberl" zur Präsentation seines Buches "Hemmaberg – der heilige Gipfel Kärntens" sowie des Liedes "Am Hemmaberg". Musiker Thomas Koran zeichnet für Text und Komposition verantwortlich, gemeinsam mit der 20-köpfigen Vokalgruppe "Klika" unter der Leitung von Roman Kutschnig aus Bad Eisenkappel hat er es vorgetragen.

Reges Interesse

Bei der Präsentation dabei waren der dritte Landtagspräsident Josef Lobnig, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Hannes Mak aus Gallizien, der Globasnitzer Bürgermeister Bernard Sadovnik, der Sittersdorfer Bürgermeister Gerhard Koller, Geschäftsführer Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten, Obfrau-Stellvertreterin der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Annemarie Herzog, die woody-Inhaber Daniela und Gerhard Piroutz, Posojilnica-Bleiburg-Filialleiter Danijel Gregoric, Katja Jontes von Zadruga Bleiburg sowie die slowenische Touristikerin Martina Verčkovnik. "Hemmastüberl"-Wirtin Kathrin Petjak servierte Kärntner Ritschert. Erhältlich ist das Buch mit der beigefügten CD im "Hemmastüberl" und in vielen Buchhandlungen in Kärnten.