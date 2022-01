Zu einem Brandeinsatz wurden am Montagnachmittag zwei Feuerwehren gerufen. In der Gemeinde Eberndorf brannte ein Zelt.

EBERNDORF. Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Montagnachmittag ein sogenanntes "Tipi-Zelt" in der Gemeinde Eberndorf, genauer gesagt in Seebach/Kühnsdorf in Brand. Das Zelt war laut Feuerwehr Kühnsdorf mit Stroh befüllt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Kühnsdorf und Peratschitzen konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude verhindert werden.