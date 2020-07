Letzte Woche feierte Nicole aus Globasnitz ihren 30. Geburtstag. Da gab es gleich mehrere Gründe zur Freude für sie.

Bei der Geburtstagsfeier am Sportplatz Globasnitz wollte Nicole Reinwald eigentlich ganz entspannt mit ihren Freunden feiern. Einige besondere Überraschungen haben den Tag dann noch etwas süßer und aufregender gemacht. So ahnte das sympathische Geburtstagskind nämlich nicht, dass sie von Angelika Igerc zu ihrem Ehrentag mit einem besonders schmackhaften Präsent beglückt werden sollte. Angelika gewann ein von der Konditorei Zuckerrosi aus Bleiburg ausgeschriebenes Gewinnspiel auf Facebook. Dort gab es eine Torte nach Wunsch für 30-40 Personen zu gewinnen. Spontan wurde fixiert, dass der Hauptpreis natürlich zu Ehren von Nicole an diese überreicht wird. Rosina Glawar, die kreative Konditorin hinter der Marke Zuckerrosi, überbrachte die Torte selbstverständlich persönlich. Die Freude in Nicoles Gesicht ist auf den Bildern deutlich zu sehen. Eine Torte mit einem Bild von sich selbst darauf gibt es auch nicht alle Tage!

Sportlicher Bonus

Der Tag sollte aber noch eine Überraschung mit sich bringen. Nicole ist glühender Fan des Volleyballvereins SK Zadruga Aich/Dob. Als sich zum Fest dann auch noch Aich/Dob Manager Martin Micheu mit dem brasilianischen Top-Star Victor Alcantara einstellten und ein Teamdress mitbrachten, gab es kein Halten mehr bei Nicole! Dieser Geburtstag wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben!