Ein buntes Farbenland für Kinder

26.04.2017, 10:20 Uhr

Cornelia Bredschneider und Katharina Gunzer haben ihr zweites Kinderbuch veröffentlicht.

Grundlagen der Farbenlehre

BLEIBURG. Die beiden Kleinkindpädagoginnen Cornelia Bredschneider und Katharina Gunzer haben vor Kurzem ihr Buch "Farbenfroh" veröffentlicht. Es ist bereits das zweite gemeinsame Kinderbuch der Bleiburgerinnen."Die Geschichte erzählt vom Farbenland, welches bunter nicht sein könnte, bis zu diesem einen grauen Tag, an dem sich der große Zauberer Zettinski in das Farbenland schleicht und den Farbhütern das Blau raubt", erzählt Cornelia Bredschneider. Das Buch vermittle spielerisch die Grundlagen der Farbenlehre und behandle auch die moralischen Grundwerte wie Ehrlichkeit, Empathie und Vergebung. "Wir greifen mit unserem Buch auch ein großes Thema im Kindergarten auf. Nämlich wie gehe ich mit den Gefühlen Neid und Eifersucht um."Das Buch ist zum Vorlesen für Kinder ab drei Jahren geeignet. "Aber auch für Erstleser im Volksschulalter eignet sich das Buch sehr gut", so Bredschneider.

Ein langer Weg

Drittes Buch in Planung

ZUR SACHE:

Bis ein Kinderbuch fertig ist, ist es ein langer Weg: "Zuerst entscheiden wir uns für eine Thematik, danach entsteht die Geschichte, dann die Figuren." Die Seiten werden von den beiden Bleiburgerinnen selbst illustriert. Zum Schluss entsteht dann der Buchdeckel und der Titel des Buches. "Nachdem der Grafiker den Text eingefügt hat, kann es auch schon gedruckt werden."Die beiden Kleinkindpädagoginnen haben auch schon ihr drittes Buch in Planung: "Die Geschichte steht schon und wird demnächst von uns illustriert", so Bredschneider. Das erste Kinderbuch der Bleiburgerinnen "Kerzenlächeln" ist bei den Lesern sehr gut angekommen. "Wir haben sehr positives Feedback erhalten, das uns auch zum Weitermachen bewegt hat."Geburtsdatum: 9.1.1991Wohnort: BleiburgAusbildung: Bundes-Bildungsanstalt für KindergartenpädagogikBeruf: KleinkindpädagoginHobbys: Zumba, Kreatives Gestalten, ihr Kind LeoGeburtsdatum: 22.11.1984Wohnort: BleiburgAusbildung: Bundes-Bildungsanstalt für KindergartenpädagogikBeruf: KleinkindpädagoginHobbys: Singen, Shoppen, Reisen