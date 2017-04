Der Titelkampf wird spannend

23.04.2017, 20:06 Uhr

Nach 19 Runden entwickelt sich ein Dreikampf um den Titel in der 2. Klasse E.

Erfreulicherweise sind es gleich drei der insgesamt sechs Vertreter aus Völkermarkt, die derzeit die Tabelle der 2. Klasse E anführen. Nach einem packenden Derby des erstplatzierten SV Tainach auswärts gegen den SV Sittersdorf, welches die Gäste aus Tainach mit 2:0 gewinnen konnten, wird die Entscheidung um den Meister sieben Runden vor Schluss spannend.

Lokales Derby

Weitere Ergebnisse

Zur Sache:

500 Besucher zählte man am Sonntag in Sittersdorf beim Derby gegen Tainach. Obmannund Sektionsleitermussten mitansehen, wie die Gäste aus Tainach nichts anbrennen ließen und dank eines 2:0 Sieges 3 wichtige Punkte mit nach Hause nahmen. „Klar ist unser Ziel am Ende oben zu stehen, bis dahin ist es aber noch ein harter Weg, den wir als Mannschaft zu gehen haben“ zeigt sich Kucher motiviert. „Letztes Jahr fehlte am Ende ein Punkt, es wäre toll diese Saison als Erster zu beenden“ ergänzt Kucher. Auch der Obmann des SV Tainach, Gerald Erich Rebernig, schlägt in dieselbe Kerbe: „Unser Ziel ist es vorne dabei zu bleiben, sowie guten und offensiven Fußball zu spielen, wenn es nach 26 Runden für Platz eins reicht, werden wir auf jeden Fall mehr als zufrieden sein.“Diekonnte sich bereits am Samstag mit einem sensationellen 9:0 gegen1b durchsetzen und liegt mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 3. Einen 3:1 Auswärtssieg gegen Frantschach konnte auchfür sich verbuchen. Die 1b des VST Völkermarkt schaffte auswärts ein 4:2 gegen Preitenegg.musste sich leider zu Hause dem SK St. Andrä 1b mit 0:4 geschlagen geben.aktueller Tabellenrang: 1nächstes Spiel:Samstag 29.4. – 16:30St. Peter/Wallersberg (H)aktueller Tabellenrang: 2nächstes Spiel:Samstag 29.4. – 16:30Maria Rojach (A)aktueller Tabellenrang: 3nächstes Spiel:Samstag 29.4. – 16:00VST Völkermarkt 1b (A)aktueller Tabellenrang: 5nächstes Spiel:Sonntag 30.4. – 15:30Magdalensberg (H)aktueller Tabellenrang: 7nächstes Spiel:SA 29.4. – SG Haimburg/Diex (A)aktueller Tabellenrang: 13nächstes Spiel:Samstag 29.4. – 16:30Tainach (A)