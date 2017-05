Johanna Kristof wird bei Junioren EM antreten

10.05.2017, 11:55 Uhr

Durch ihre Leistung bei der 1. Internationalen Juniorregatta konnte sie die Nominierung bestätigen.



B-Finale gewonnen

VÖLKERMARKT. Vergangenes Wochenende fand die 1. Internationale DRV-Juniorenregatta mit 860 Teilnehmern aus 15 Nationen, vier Kontinenten mit 1111 Booten in München statt. Fünf Junioren-Ruderer der VST Sektion Rudern nahmen bei dieser Ruderregatta teil. Bei insgesamt zwölf Rennen an beiden Tagen konnten vier erste, ein zweiter, ein dritter, drei vierte, ein fünfter und zwei sechste Plätze errudert werden.Am Samstag startete Johanna Kristof im Juniorinnen-A-Einer. Die Bahn drei, in der Johanna Kristof starten musste, war dem Gegenwind stark ausgesetzt. Johanna Kristof musste sich der Deutschen geschlagen geben und somit im Finale B antreten. Dieses Finale gewonne sie mit elf Sekunden Vorsprung.

Zwei vierte Plätze

Gute Leistungen

Überrascht hat Georg Gfrerer mit seinen zwei Siegen im Junioren-B-Leichtgewichts-Einer und im Junioren-B-Leichtgewichts-Zweier mit seinem Partner Bernd Gutschi aus Villach. Benedikt Koboltschnig ging im Junioren-A-Leichtgewichts-Einer an den Start und belegte in seinem Rennen den vierten Platz. Anna Werzi und Annika Slamanig wurden im Juniorinnen-B-Doppelzweier ebenfalls vierte.Die anderen Sonntagsrennen wurden nach den Ergebnissen der Samstagsrennen gesetzt. Somit startete Johanna Kristof in der Abteilung der schnellsten Juniorinnen-A-Einer. Dort belegte sie mit sechs Sekunden Vorsprung den ersten Platz.Martin Gfrerer und Bernd Gutschi belegten im Lauf der schnellsten Junioren-B-Leichtgewichts-Doppelzweier den vierten Platz und im Einer den ausgezeichneten sechsten Platz. Anna Werzi und Anna Slamanig wurden im Juniorinnen-B-Doppelzweier in der dritten Abteilung Sechste.Johanna Kristof bestätigte mit ihrer Leistung als einziges österreichisches Boot ihre Nominierung für die Junioren-Europameisterschaften vom 19. bis 21. Mai in Krefeld (DE).