Drei von fünf Kategorien haben Vorarlberger Unternehmen und Institutionen bei der Verleihung der diesjährigen „Familie und Beruf“-Staatspreise für sich entscheiden können

In der Kategorie Mittelbetriebe hat sich die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH bundesweit als bester Betrieb durchgesetzt. Den Staatspreis in der Kategorie Großbetrieb holte sich die Firma ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG und zur besten öffentlichen Arbeitgeberin wurde das Land Vorarlberg gekürt. Darüber hinaus belegt die Sozialeinrichtung AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH bei den Non-Profit-Betrieben den herausragenden dritten Platz. Es zahle sich für alle Seiten aus, wenn Familie und Beruf gut vereinbar sind, kommentiert Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink die Erfolge in einer ersten Stellungnahme.

Allen Ausgezeichneten gratuliert die Landesstatthalterin herzlich:

„Damit wird dem engagierten Bemühen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben die gebührende Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt“. Der Fokus auf das wichtige Thema sei dringend nötig, so Schöbi-Fink: „Gut ausgebildete Fachkräfte entscheiden sich für Arbeitgeber, die Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen und damit eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf legen“. Längst sei klar, dass sich alle Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv auf das betriebliche Klima und den betrieblichen Erfolg auswirken – etwa durch steigende Motivation und Leistungsbereitschaft, eine stärkere Bindung der Beschäftigten, weniger Personalfluktuation und insgesamt durch weniger Krankenstände und Fehlzeiten.

Staatspreis „Familie & Beruf“

Die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt zeichnet mit dem Staatspreis österreichische Unternehmen und Institutionen für besonders herausragende Leistungen in Sachen familienbewusster Personalpolitik aus. Den Mitarbeitenden wird dadurch ermöglicht, sowohl ihre beruflichen Chancen uneingeschränkt zu nützen, als auch Familie und Beruf optimal zu vereinbaren. Zentrale Beurteilungskriterien sind unter anderem die Flexibilität von Arbeitszeit und -ort, die Wiedereinstiegsquote nach der Karenz, Kinderbetreuungs- und Gleichstellungsmaßnahmen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.

Der Staatpreis wird in fünf Kategorien vergeben:

Wirtschaftsunternehmen bis 20 Beschäftigte,

Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Beschäftigten,

Wirtschaftsunternehmen ab 101 Beschäftigte, Non-Profit

Unternehmen/Institutionen sowie Öffentlich-rechtliche

Unternehmen/Institutionen

Teilnahmeberechtigt am Staatspreis „Familie und Beruf“ sind die bestgereihten Betriebe aus allen Bundesländern.

Insgesamt haben heuer 82 Unternehmen und Institutionen aus acht Bundesländern beim Staatspreis „Familie & Beruf“ eingereicht. Die Verleihung fand im Museumsquartier MQ Libelle in Wien statt.