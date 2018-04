Schafberg: Anrainer fordern mehr Parkplätze

29.04.2018, 14:54 Uhr

Ein Konflikt in Währing und Hernals schwellt wieder hoch. Denn am Schafberg sind Stellplätze akute Mangelware.

WÄHRING. Rund 50 Anrainer des Grätzels Schönbrunner Graben/Schafberg kamen zu einer Bürgerversammlung, die von ÖVP-Bezirksrätin Nina Pfaller ins Leben gerufen wurde. Alle hatten genau einen Wunsch: Mehr Parkplätze. "Früher haben wir seitlich entlang der Straße geparkt. Aufgrund der Straßenverkehrsordnung dürfen wir das jetzt nicht mehr", ärgert sich Anrainer Herbert Lieberweit. "Seit der Einführung des Parkpickerls wird auch dies immer mehr kontrolliert und es gibt saftige Strafen", ergänzt Johann Schnalke.

Weiße Linie soll helfen

Bereits ein längeres Problem

Die Straßenverkehrsordnung (kurz StVo) wurde in dieser idyllischen Gegend in den vergangenen Jahrzehnten nicht so genau eingehalten bzw. wenig kontrolliert."Es werden derzeit alle Grauzonen beseitigt. Das ist ein österreichweit gültiges Gesetz, das ich für den 18ten nicht außer Kraft setzen kann", sagt Bezirkschefin Silvia Nossek (Grüne). Im nahegelegenen Schafbergbad hat die Saison soeben begonnen. Die Auswirkungen eines heißen Sommerwochenendes bekamen die Anrainer im Schönbrunner Graben im Vorjahr mehrmals heftig zu spüren. "Die Besucher wollen sich die teuren Parkplatzgebühren beim Bad ersparen und parken hier bei uns. Ich musste meine Säcke mit Blumenerde hunderte Meter tragen, weil alles zugeparkt war", berichtet ein Anrainer.Das Problem der Anrainer am Schafberg ist vor allem den ÖVP-Bezirkspolitikern aus Hernals und Währing ein Anliegen. "Wir fordern eine weiße Markierung, damit dort wieder geparkt werden darf. Das würde hier viele Menschen glücklich machen", sagt ÖVP-Bezirksvize Johannes Schreiber. Derzeit werden auch Unterschriften für mehr Parkplätze gesammelt, die an Bezirkschefin Nossek übergeben werden sollen. Nossek erhofft sich unterdessen mehr Rückmeldungen von den Bewohnern."Die Magistratsabteilung 46 prüft dort intensiv, ob wir neue Parkplätze schaffen können. Jeder, der einen Vorschlag hat, darf sich gerne bei mir melden", so die Grünen-Politikerin.Das Problem mit den Stellplätzen ist in diesem Grenzbereich der Bezirke Währing und Hernals bereits seit den 1990er Jahren vakant. Damals wurden die Kleingärtensiedlungen auf Ganzjahresbetrieb umgewandelt. "Es gab eine Bestimmung, dass pro Kleingartenverein zwei Parzellen als Parkplätze umgewidmet werden müssen. Leider wurde dies nie durchgeführt", sagt Nossek.