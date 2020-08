KAUTZEN. Die Gemeinde Kautzen hat leider nicht mehr den Flair von früher, ist sich Benjamin Altrichter, Architekturstudent der FH Kärnten sicher. Sein Masterstudium beginnt er im Oktober an der Kunstuni Linz. "Zu früher gibt es leider keine richtige Identität mehr", so Altrichter. Er reichte einen Folder beim Sonderpreis Landluft ein und kam damit in die nächste Runde. Deshalb gründete Niklas Perzi aus Begeisterung die Initiative unter dem Motto "Hauptplatz statt Parkplatz". Altrichter jedoch ist der "Master Mind"im ersten Teil eines großen Ganzen. "Da ich die letzten Monate intensiver in Kautzen verbracht habe, ist mir aufgefallen, dass viele die täglichen Wege und Besorgungen mit dem Auto erledigen. Meiner Meinung nach baut sich dadurch eine gewisse Distanz zum Ort auf. Man trifft niemanden mehr auf den Gehsteigen, die kurzen Gespräche zwischen den Einwohnern, welche gerade in einer kleinen Gemeinde so wichtig sind, finden nicht mehr statt", so Altrichter. Dies zeigt wahrlich das sich in seiner Heimatgemeinde viel geändert hat. Deshalb plant er verschiedenste Projekte. Im September wird zusammen mit „Kautzen Aktiv“ ein Dorffrühstück mit Produkten aus der Region stattfinden. Im Zuge dessen ist auch angedacht, die Kommentare und Rückmeldungen der Fragebögen anonymisiert zu präsentieren und eine Diskussionsrunde mit vorbereiteten Fragen zu veranstalten, bei der jede/r die/der Lust hat teilnehmen kann. Weiters soll im Herbst der Film „Rettet das Dorf“ von Teresa Distelberger, die auch mit dabei sein wird, mit Unterstützung des Katholischen Bildungswerks Kautzen und der Telestube Granit gezeigt werden.