Yvis Electronic World lud zur Wallfahrt ein

GROSS SIEGHARTS. Vergangenen Sonntag lud Yvis Electronic World zur großen Wallfahrt ein. Der Treffpunkt war bei der Avia in Siegharts. Mit dabei waren Motorräder und jede Menge Oldtimer. "Der Gedanke der Ausfahrt war, gemeinsam mit Freunden aus dem Nachbarbezirk gemeinsam auszufahren", so Max Strobl der den Start zelebrierte. Insgesamt wurden 120 Kilometer zurückgelegt. Ein Begleitfahrzeug war mit an Board das für die Verpflegung der Fahrer sorgte. Die fand statt durch Yvis Electronic World und die FF Waldreichs. Um 14 Uhr fand dann die Segnung der Fahrzeuge statt mit anschließendem gemütlichen Ausklang und Beisammen sein im Schloßplatzl.