Hohenlehener Wurst für den Papst

21.04.2017, 16:16 Uhr

Mit seiner gebratenen Tafelspitzwurst „ Die Auferstehung „, die sich mit ihren perfekten Maßen 15 mal 06 cm an das Gründungsjahr der Schweizer Garde erinnert konnte sich Michael Schmidtkunz an die Spitze setzen. Als „ Salciccia per la Guardia del Papa“ wird die Köstlichkeit aus Hollenstein exklusiv für 5 Jahre europaweit in kirchlichen Einrichtungen und Klöstern angeboten. Für kulinarische Liebhaber ist die Wurst der päpstlichen Garde auch in der Fleischhauerei Pöchhacker in Waidhofen an der Ybbs und im Direktvertrieb auf Gut Hohenlehen erhältlich.„ Ich bin sehr dankbar, dass ich als Neuling bei einem so großen und prestigeträchtigen Wettbewerb im Vatikan überhaupt antreten durfte. Der Sieg und der große Zuspruch bei unseren Produkten freuen mich besonders. Die Ehre, exklusiv für die Schweizer Garde zu produzieren macht mich demütig aber auch stolz. Ein großes Danke an Hans Pöchhacker der mich in allen Phasen bis hin zur Herstellung beraten und unterstützt hat.“ freut sich Michael Schmidtkunz.