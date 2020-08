Für Intendant Peter Kowatsch war es eine Achterbahn der Gefühle. Schließlich hieß es nach 15 Jahren WAKs in diesem wunderschönen Innenhof Abschied nehmen, das das Haus verkauft wird. Es wurde so manche Anekdote den vergangenen Jahre wieder aufgewärmt. Nach einem Zitat von Bürgermeister Andreas Rabl – "Was Helga Rabl Stadler für die Festspiele in Salzubrg ist, ist bei uns Peter Kowatsch für Wels und sein WAKS" – konnte sich der Intendant eine kleine Träne nicht verkneifen. In den vergangenen 15 Jahren wurden ca. 30.000 Besucher empfangen und die Veranstaltungen wurden von Jahr zu Jahr immer besser. Jetzt ist das WAKS vom Welser Kultursommer nicht mehr wegzudenken. Die Übersiedlung des Austragungsortes wird in den Kornspeicher erfolgen. Derweil wird allerdings noch im Arkadenhof gespielt.

Peter Csar in vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer richtete auch liebe Grussworte an Peter Kowatsch und an den Kulturstadtrat Johann Reindl Schweighofer.