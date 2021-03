Der Welser Gemeinderat lässt den Ankauf von Luftfiltergeräten für Welser Schulen, Kindergärten und Horte prüfen. Bildungsreferent Johann Reindl-Schwaighofer soll die dafür notwendigen Vorbereitungen treffen.



WELS. „Wir müssen auf lokale Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie vorbereitet sein“, warnt Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer. Um eine neuerliche Schließung von Bildungseinrichtungen in Wels zu verhindern, hat die SPÖ-Bürgermeisterkandidatin die Ausstattung aller Welser Pflichtschulen, Kindergärten und Horte mit Luftfiltergeräten und CO2-Messgeräten vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag der SPÖ-Fraktion am Montag mit einer Abänderung zu und gab SPÖ-Bildungsreferent Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer grünes Licht für die Planung.

Durch den Ankauf von möglichst wartungsfreien Luftfiltergeräten soll es möglich sein, die Atemluft in Klassen- und Gruppenräumen zu filtern und so die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Dadurch könne Kindern, Lehr- und Betreuungspersonal in Pandemie- oder Grippezeiten ein halbwegs sicherer Normalbetrieb ermöglicht werden, so Wimmer.

Taskforce-Gruppe wurde eingerichtet

Der SPÖ-Vorschlag umfasst neben Virenfiltern auch den Einsatz von effizienten und kostengünstigen CO2-Messgeräten zur Feststellung des Lüftungsbedarfs, um den Heiz-Energieverlust zu reduzieren. Stadtrat Reindl-Schwaighofer hat dazu am Magistrat eine Taskforce-Gruppe mit einer Bedarfserhebung in allen Pflichtschulen und elementarpädagogischen Einrichtungen der Stadt beauftragt und lässt Angebote einholen. Ergebnisse sollen rasch vorliegen.

"Wir sollten unsere Schulen technisch so fit halten, dass sie offen bleiben können. Nebenbei können die Geräte auch nach Corona im Einsatz bleiben und restliche Ansteckungsrisken vermindern", ist der Bildungsreferent von der Sinnhaftigkeit eines Ankaufs überzeugt. "Natürlich müssen die Geräte auf ihre Wirksamkeit getestet werde", fügte Reindl-Schwaighofer an.