Bei einer Observation wurde der 19-Jährige bei der Übergabe von Heroin beobachtet und festgenommen.

WELS. Bei umfangreichen Ermittlungen durch das Kriminalreferat des SPK Wels konnte bereits im Juni 2021 gegen einen 19-jährigen, flüchtigen serbischen Staatsbürger bei der Staatsanwaltschaft Wels eine Festnahmeanordnung wegen Suchtgifthandels erwirkt werden. Nun konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der Genannte wieder in Wels aufhält, weshalb eine Observation vorgenommen wurde. Dabei wurde er am 22. Dezember 2021 gegen 15 Uhr gemeinsam mit einem 41-jährigen Serben bei der Übergabe von fünf Gramm Heroin beobachtet. Beide Männer wurden festgenommen, bei einer angeordneten Hausdurchsuchung wurden 60 Gramm Heroin und Bargeld sichergestellt.

Beide Männer machten zum Sachverhalt keine Angaben, sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Gegen sie und die zwei Abnehmer des Heroins wird Anzeige erstattet. Bei den festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um in Südserbien lebende Personen, welche lediglich zum Zwecke des Heroinverkaufs nach Österreich einreisten.