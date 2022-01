Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 16. Jänner 2022 mit einem bislang unbekannten pyrotechnischen Gegenstand in Lambach auf Höhe Sand 1 einen Zigarettenautomaten gesprengt.

LAMBACH. Der Gegenstand wurde dazu vermutlich in den Ausgabeschlitz eingelegt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus der Betonverankerung gerissen. Einige Teile wurden dabei bis zu 31 Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Der genaue Zeitpunkt der Sprengung ist nicht bekannt, ein zufällig vorbeikommendes Pärchen bemerkte den Schaden gegen 3 Uhr. Dabei konnten sie auch zwei Jugendliche beobachten, die einige herumliegende Zigarettenpackungen einsammelten und anschließend in einem weißen SUV flüchteten. Die Jugendlichen haben dabei das Pärchen gebeten, dass diese sie nicht gesehen hätten.

Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marchtrenk unter 059133/4180.