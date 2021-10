Bürgermeister Alexander Bäck von der ÖVP muss in die Stichwahl. Herausgefordert wird er von Maximilian Tiefenthaler von der SPÖ.

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 Edt bei Lambach

Das Ergebnis finden Sie hier ehestmöglich nach dem Schließen des letzten Wahllokals in der Gemeinde.

Ausgangslage in der Gemeinde Edt bei Lambach

Alexander Bäck erreichte am 26. September 49,25% und verpasste die direkte Bürgermeisterwahl nur knapp. Maximilian Tiefenthaler erreichte 33,45% und ist klarer Außenseiter.

