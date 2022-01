Nationaler Religionsfeiertag in USA

"Verkehrt mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des Wohlwollens und der Brüderlichkeit. […] Betrachtet einander nicht als Fremde. Ihr seid die Früchte eines Baumes, die Blätter eines Zweiges.“

Bahá’u’lláh



Das Wort „Religion“ (宗敎) bedeutet „Boden“ (宗) und „Lehre“ (敎). Es ist die höchste Lehre. Religion ist wie der Boden eines Hauses. Um ein Haus zu haben, brauchen wir einen Boden und Religion ist die fundamentale Lehre.

Rev. Dr. Sun Myung Moon



Gott etablierte Religionen, um die gefallene Welt zu erlösen. Die Welt ist zu Satans Territorium geworden. Die Bibel spricht von wilden Olivenbäumen, welche die Olivenbäume unter Satans Verwaltung sind. Religionen versuchen Olivenhaine zu kultivieren, die Gott verwalten kann, so wie Er möchte. Wilde Olivenhaine werden von Satan gemäß seinem eigenen Verlangen kultiviert, sodass Gott keine Kontrolle über sie hat. Durch Religion versucht Gott jedoch, Satans Olivenhaine unter Seine Kontrolle zu bringen. Gott erweitert die Olivenhaine unter Seiner Kontrolle, bis Er ein Fundament hat, das den globalen Bereich von Satan, den Bereich der schlechten Olivenbäume, übertrifft. Um das zu erreichen, hat Gott die verschiedenen Kulturbereiche auf der Basis von Religion geschaffen.

Dr. Hak Ja Han Moon

Joh. 8:12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Jesus

2/256. Es soll kein Zwang sein im Glauben. Gewiß, Wahrheit ist nunmehr deutlich unterscheidbar von Irrtum; wer also sich von dem Verführer nicht leiten läßt und an Allah glaubt, der hat sicherlich eine starke Handhabe ergriffen, die kein Brechen kennt; und Allah ist allhörend, allwissend.

Koran

Was der gute Mensch sucht, findet er in ihm selbst, was der schlechte Mensch sucht ist in Anderen

Buddhismus

„Beherrsche deinen Geist oder er wird dich beherrschen.“

„Niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf.“

„Der Weg liegt nicht im Himmel. Der Weg liegt im Herzen.“

„Nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen. Achte auf die Melodie des Lebens, welche in dir schwingt.“

„Selig ist der Mensch, der mit sich im Frieden lebt. Es gibt auf Erden kein größeres Glück.“

„Was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an.“

Hindi

Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück."

"Der Wissende weiß und erkundigt sich, aber der Unwissende weiß nicht einmal, wonach er sich erkundigen soll."

"Der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis."

"Die eigene Mutter und das Heimatland sind größer als selbst der Himmel."

Afrikanische Weisheiten

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht." - Aus Sambia

"Das Reisigbündel auf dem Trockenständer lacht über das Reisigbündel im Feuer." - Sprichwort der Gikuyu

"Das Schwert kennt keinen Unterschied zwischen dem Kopf des Schmiedes und anderen Köpfen." - Sprichwort der Yoruba

"Das Tier, das der Leopard nicht fressen konnte, verspeist auch die Katze nicht." - Sprichwort der Thsi (Ghana)

"Das Unglück hält sich nicht an Besuchstage." - Aus Südafrika

"Das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst." - Aus Mosambik

"Dem Unwissenden erscheint selbst ein kleiner Garten wie ein Wald." - Aus Äthiopien

"Der Büffel prahlt nicht mit seiner Kraft, wenn der Elefant da ist." - Aus Ägypten

"Der Dumme sucht auch dort nach Dung, wo niemals Kühe gegrast haben." - Aus Äthiopien

"Der Leopard leckt alle seine Flecken - schwarze wie weiße." - Sprichwort der Ndebele

"Der Mensch ist die beste Medizin des Menschen." - Aus Nigeria

"Der Regen ist nicht jemandes Freund - er fällt auf jeden, dem er draußen begegnet." - Sprichwort der Yoruba

"Die Arbeit, die man sich selbst vorgenommen hat, ist nie unmöglich." - Sprichwort der Gikuyu

"Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt." - Aus Uganda

"Die Bosheit ist ein Löwe, der zuerst seinen Herrn anspringt." - Aus Kenia