Vom 28. März bis 11. April (ausgenommen am Ostersonntag und -montag) laden wir heuer die Erwachsenen und Kinder täglich von 15 - 17 Uhr zur Ausstellung mit biblischen Figuren in der Kirche ein. Die Ausstellung mit biblischen Erzählfiguren wird von Mag. Martha Leonhartsberger im Altarraum aufgebaut und stellt Szenen auf dem Weg nach Ostern dar. In der Karwoche (bis 3. April) gibt es außerdem Mitmachstationen für die Kinder: Osterrätsel, Osterkerzen gestalten, Kresseeier basteln, biblische Geschichten und vieles mehr.

Am Ostersonntag laden wir nach der Messe um 10 Uhr die Kinder zur Ostereiersuche im Pfarrgarten.

Kommt vorbei, macht mit und lasst euch überraschen!