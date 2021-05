Mistelbacher SchülerInnen wurden zu Citizen Scientists!

Mistelbach. An einem außergewöhnlichen Projekt nahmen die SchülerInnen der Fachschule Mistelbach zusammen mit ihrer Lehrerin Ing. Heidi Hagmayr teil. Über mehrere Monate wurden sie zu so genannten „Citizen Scientists“.

Wie wirkt sich Extremwetter auf den Boden aus? Was richten Stürme, Lawinen, Hagelsteine, Muren etc. in der Umgebung an?

Bei der Beantwortung all dieser Fragen können Citizen Scientists Forscherinnen und Forschern helfen, indem sie Daten sammeln und Beobachtungen melden. Wettergefahren und deren Auswirkungen können so in Echtzeit erfasst und Extremwetterereignisse und ihre Schäden kriminologisch besser erforscht werden.

Im Rahmen des fachpraktischen Unterricht Landwirtschaft und Gartenbau wurde immer wieder, mit mobilen Geräten wie Smartpohnes und Tablets, Daten eingegeben und hochgeladen.

Alle Wettermeldungen werden in einer ZAMG – Datenbank gespeichert und im Austausch anderen europäischen Wetterdiensten anonymisiert für Warnungen und Forschung zur Verfügung gestellt!