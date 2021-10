Am Sonntag 10.10.2021 fand im Bundessportzentrum Rif/Hallein die offene ASKÖ Turn10 Bundesmeisterschaft statt.

Mit fünf Turnerinnen war der Sportverein Flic-Flac Wels in der Oberstufe bei diesem Wettkampf am Start.

Nach einer fast zweijährigen Wettkampfpause und einer monatelangen Trainingspause wurden die Erwartungen mehr als übertroffen und ein Sensationserfolg stellte sich ein.

Alle fünf Mädels erturnten sich in einem soliden, teilweise perfekten bis durchwachsenen Wettkampf einen Stockerlplatz und überraschten damit nicht nur sich selbst sondern auch ihre Trainer.

AK 12 - 14

Stella Riesel - 1. Platz

Viktoria Deixler - 2. Platz

Emma Mach - 3. Platz

AK 15 - 16

Alexandra Deixler - 1. Platz

AK 17 - 18

Lena Ganster - 1. Platz

Gratulation den fünf Turnerinnen zu diesem Sensationserfolg! Ein großes Danke gebührt den Trainern Christina, Norbert und Tom für die tolle Wettkampfvorbereitung.

