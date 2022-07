Tausende Besucherinnen und Besucher strömten am 1. und 2. Juli zum MusikfestiWels. Die Seer und Lemo sorgten für Bombenstimmung und brachten die Innenstadt zum Beben.

WELS. Mit 15 musikalischen Acts verwandelte sich die Welser Innenstadt in ein großes Festivalgelände. Die Bühnen waren an drei Locations aufgebaut und lockten Tausende Menschen zum Feiern an – Rund 60.000 Frequenzmessungen habe es in der Welser Fußgängerzone gegeben. Die Stimmung der partyhungrigen Gäste war unglaublich. Mit Austropop und Chartstürmer bebte die Bühne in der Messestadt.

Seer und Lemo

Trotz Regenwetter am Freitag ließen es sich die Fans nicht entgehen und feierten mit den Seern das 800-jährige Jubiläum der Stadt Wels am Kaiser-Josef-Platz – und zusätzlich das 25-jährige Jubiläum der Band. Am Samstag ging es bei Sonnenschein weiter mit Lemo. Mit im Gepäck hatte die Band Hits wie „Alte Seele“, „Der Himmel über Wien“, „So wie du bist“. Und natürlich wurde an allen Ecken und Enden für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.