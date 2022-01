Mit einem brandneuen, überaus packenden sowie perfekt in Szene gesetzten Song sowie ebensolchen Video warten die Vöcklabrucker Metalcore-Heroes WE BLAME THE EMPIRE auf: Der Song "Heart eater" beschäftigt sich thematisch mit inneren Konflikten.

