Um richtig gut in die neue Saison starten zu können, haben Tobias und Timo Scharinger in Italien und Ungarn Trainings- und Testläufe absolviert. Die beiden Motocross-Talente aus Fischlham wollen 2022 richtig durchstarten, Tobias auf 65ccm und Timo auf 50ccm.

Das vergangene Jahr 2021 war für die jungen Racer ein sehr erfolgreiches Jahr. Im Laufe der Saison verbesserte sich der erst 7-jährige Timo in den 50ccm Rennen, und zeigte mit guten Platzierungen auf. Seinen größten Erfolg feierte sein Bruder Tobias, mit dem Gewinn des Meistertitels der FIM Europe Junior E-Motocross Serie: "Ich habe bis zum letzten Rennen alles gegeben und immer an meinen Erfolg geglaubt. Ich habe mir den Sieg immer wieder vorgestellt und es hat geklappt", erzählt der 9-jährige Champion.

2022 werden die Karten neu gemischt und auf Tobias warten neue Herausforderungen, nämlich der Aufstieg in die nächste Rennklasse bis 65ccm. Timo wird in den 50ccm Rennen auf Gasgriff drehen und kann dabei natürlich auf die Tipps von Tobias vertrauen. Um perfekt in die neue Saison zu starten, absolvierten die Scharinger-Brüder viele Trainingstage in Italien und Ungarn. Jetzt im Februar werden verstärkt Fitness- und Mentaltrainings gemacht: "Wir freuen uns schon auf die nächsten Trainings, dann können die Rennen kommen", zeigen sich die Youngsters motiviert.

2022 sind viele Rennen geplant!

Die Abstimmung des Rennkalenders läuft bereits auf Hochtouren, in den nächsten Wochen werden die Renntermine verraten, damit die Fans von Tobias und Timo wissen, wo die beiden Talente am Start sind...