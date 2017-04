Konzert: Luthers Stadtpfeiffer

Ab dem 14. Jh. entwickelte sich die Zunft der Stadtpfeiffer.

Ihre Aufgabe war es, alle offiziellen Feierlichkeiten musikalisch zu gestalten - im Freien, in der Kirche oder in den Bürgerhäusern.Dasmusiziert Musik der Renaissance und des Frühbarock sowohl in der zur Zeit Luthers besonders verbreiteten Besetzung von Zink und drei Posaunen als auch solistisch mit Gesang.Belinda Loukota - SopranHeinrich Bruckner - Zink, NaturtrompeteOtmar Gaiswinkler - BarockposauneHans Peter Gaiswinkler - BarockposauneJohannes Fuchshuber - BarockposauneJohannes Maria Bogner - TruhenorgelEintritt: 15 €Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage