Beethosens laden zur Silberhochzeit

25 Jahre ist es nunmehr bereits her als fünf Welser Musikanten zusammentrafen, und sich gemeinsam das "Ja"-Wort gaben, um fortan alsdie österreichischen Bühnen zu rocken. Und damals wie heute bürgenfür leidenschaftliche Liveperformances, wo unentwegt der Schmäh rennt und jede Menge alte Hadern von NDW, Deutschrock bis zu Austropoklassiker zum Besten gegeben werden: Aber auch aus dem reichen Fundus der Rolling Stones-Diskografie bedient sich die Band das eine oder andere Mal, und auch so manche Eigenkomposition vom kultigen "Wels"-Sampler (1994) findet ihren Weg auf die Setlist. Als Supportacts an diesem Abend zu sehen:, eine Rockband aus Wels-Vogelweide, und auch der Sohn vonFrontmann Kimbus, wird mit seinerFormation im Vorprogramm sein Talent unter Beweis stellen und feinen bluesigen Rock kredenzen.

Dem Anlass entsprechend wird auch limitiertes "Bier ausgeschenkt werden, und alle jene, welche nach dem 30.05.1992 (=Datum der ersten-Show) geboren wurden, zahlen nur den halben Eintrittspreis. Dieser fällt mit 10 Euro an der Abenkassa sowie bei den VVK-Stellen(Stadtplatz) und(Salzburger Straße) sehr fair aus.Beginn: 20 Uhr