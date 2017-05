Feier im Welios: 30 Jahre EU Programme für Bildung

10.05.2017, 12:58 Uhr

Zahlreiche Gäste waren zur Festveranstaltung gekommen

WELS. Schüler, die mit Begeisterung Englisch sprechen, Lehrer, die international vernetzt, ausgebildet und innovativ sind, Schulen, die europaweit kooperieren und Eltern, die stolz auf die Leistungen ihrer Kinder sind – Sie alle trafen sich am 10. Mai im Welios Science Center in Wels. Es wurden die europäischen Bildungsprojekte der Schulen vorgestellt und 30 Jahre Schulkooperationen auf europäischer Ebene gefeiert. EU-Koordinatorin des Landesschulrates OÖ Gisela Gutjahr führte durch das Programm. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, Städträtin Margarete Josseck-Herdt, Geschäftsführer OEAD/Erasmus+, Stefan Zotti sowie LAbg. Christian Dörfel. Die NMS Pettenbach, die HAK Rudigierstr. Linz, das BRG Schloss Wagrain, die BS10 Linz, das Adalbert Stifter Gymnasium und das BRS Wels Wallererstraße präsentierten ihre Projekte. Das BRG Wels Wallererstraße konzentriert sich international auf zwei Schwerpunkte. Einerseits mit dem Sportzweig der Schule um Innovationen im Sportunterricht und Verbesserung des Trainings. Die Schüler diskutieren mit Gleichaltrigen auch über Leistungssport, Gesundheit sowieWerbung und Sport. Andererseits arbeitet das BRG Wels, eine zertifizierte UNESCO Schule, zum Thema Werteerzieung in den Projekten "Werte wagen – Partizipation in deiner Stadt" und "Humanism centered Education for a Peaceful Europe".