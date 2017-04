Betrug bei Handykauf

29.04.2017, 13:19 Uhr

Ein vermeintlicher US Navy Soldat in Amerika gab an, er wolle das Handy kaufen und seinem Cousin schenken. Dieser sei aber kurzfristig nach Nigeria verreist und er solle ihm das Handy via Post nach Nigeria schicken.Der 29-Jährige sendete das Handy an die erhaltene Adresse. Das Opfer wurde anschließend von dem Täter bei dem Kurznachrichtendienst blockiert und er erhielt auch nicht die geforderte Verkaufssumme. Er erstattete am 28. April Anzeige bei der Polizei. Dem 29-Jährigen entstand ein Schaden von 440 Euro.