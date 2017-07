Jannik Steimle vom Felbermayr-Express feiert heute 1. Saisonsieg

23.07.2017, 15:20 Uhr

Das Wetter spielte heute alle Stücke: Regen zu Beginn, dann wieder Sonnenschein und starker böiger Wind machten das Rennen auf dem Rundkurs zusätzlich schwierig. Von Beginn weg wurde immer wieder attackiert, der entscheidende Angriff erfolgte dann erst gegen Rennende: Eine kleine Gruppe setzte sich vom Peloton ab, neben Jannik Steimle waren auch noch Matej Mugerli (Team Amplatz BMC) und Florian Bissinger (Team WSA-Greenlife) in der Ausreißergruppe. Im Zielsprint hatte Jannik Steimle die frischeren Beine und siegte zeitgleich vor Florian Bissinger. Markus Eibegger als 6. und Daniel Auer als 9. komplettierten heute das starke Ergebnis der Welser Radprofis. Jetzt geht es zum Welser Innenstadtkriterium, bei dem sich die Welser Radprofis am kommenden Mittwoch mit den starken Österreichern bei ausländischen Teams und Olympiasieger Elia Viviani messen werden.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis RSW) Jannik Steimle siegte heute in Niederösterreich