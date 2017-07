Junger Lenker kracht mit seinem Auto in einen Garten – zwei Verletzte

15.07.2017, 08:51 Uhr

Ein 18-Jähriger ist in einer Linkskurve auf der Thalheimer Landesstraße wohl zu schnell dran gewesen. Er kommt ins Schleudern, der Pkw überschlägt sich.

FISCHLHAM. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am 14. Juli 2017 um 16:15 Uhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit einem Pkw auf der Thalheimer Landesstraße L567 in Richtung Fischlham.In einer 70 km/h-Beschränkung im Gemeindegebiet von Fischlham geriet er in einer Linkskurve aufgrund erhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein, woraufhin sich der Pkw mehrmals überschlug und anschließend in dem dort angrenzenden Garten zu liegen kam.Am Pkw entstand Totalschaden sowie im Garten ein erheblicher Flurschaden.Der Lenker sowie sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land, erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden im Klinikum Wels-Grieskirchen erstversorgt.