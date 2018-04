Kabarettistin Lydia Prenner Kasper verwandelt den Erlebnishof in eine Wellnessoase

26.04.2018, 12:55 Uhr

Am 25. April verwandelte sie das Kumplgut bei sommerlichen Temperaturen in eine Wellnessoase und sorgte mit ihrem Programm „Weiberwellness“ für ordentliche Lacher. „Es freut mich, dass ich endlich ein sinnvolles Kabarett machen durfte und das Kumplgut damit unterstützen konnte. Ich finde, die Mitarbeiter am Hof leisten eine großartige Arbeit“, meinte Lydia am Ende von ihrem Programm.

Nach dem sehr amüsanten Auftritt von Lydia Prenner-Kasper, mit Geschichten die das Leben schreibt, fand der Abend bei kühlen Trinks und kulinarischen Köstlichkeiten in gemütlicher Umgebung seinen Ausklang. Der komplette Erlös der Veranstaltung, sowie die Einnahme des Merchandisings von Lydia Prenner Kasper gingen an den Erlebnishof für schwerkranke Kinder am Kumplgut in Wels.Es sind bereits weitere Kabarett-Abende in Wohnzimmeratmosphäre geplantBild vlnr.: Florian Aichhorn, GF Kumplgut; Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper; Erwin Hofbauer, Kumplgut