"Kein verlorenes Jahr"

24.09.2018, 14:21 Uhr

Die Polytechnische Schule (PTS) ebnet den Weg zu einer Lehrstelle und ins Berufsleben.

Berufswelt hautnah

Kein Weg zurück

BEZIRK. "Für den Besuch der Polytechnischen Schule (PTS) im neunten Schuljahr spricht die Festigung und Wiederholung der Kernkompetenzen in den Hauptfächern. Ergänzend werden in den Fachbereichen Inhalte geboten, die auch in der Berufsschule gelehrt werden", erklären die Direktoren der PTS Lambach, Gerald Grecksamer, und der PTS Marchtrenk, Markus Zeller.Das Schuljahr startet mit einer Orientierungsphase, in der die Schüler einen Fachbereich (Details siehe Infobox) wählen. Danach wird in den Hauptfächern und mit maximal zwölf Schülern in den einzelnen Fachbereichsgruppen unterrichtet. Zudem bieten die PTS unter anderem "berufspraktische Tage", Betriebsbesichtigungen oder den Besuch von Berufs- und Lehrlingsmessen."Alle namhaften Welser Firmen haben Kontakt zur PTS Wels", sagt Schulleiterin Gerlinde Haagen. Laut den PTS des Bezirkes Wels-Land könne durch die enge Zusammenarbeit mit vielen Betrieben, das Fächerangebot und die „berufspraktischen Tage“ weitgehend gewährleistet werden, dass ein Großteil der Schüler bereits am Ende des ersten Semesters eine Lehrstellenzusage bekommt. Franz Heilinger, Pflichtschulinspektor für den Bezirk Wels-Land, verweist zudem darauf, dass in "seiner" Bildungsregion einige Lehrer unterrichten, "die ursprünglich eine Lehre und danach die Pädagogische Hochschule gemacht haben, also direkt aus der Berufswelt kommen." Viele Pädagogen seien auch Absolventen einer Berufsbildenden höheren Schule.Wichtig sei, sich die berufliche Zukunft gut zu überlegen, denn "nunmehr dürfen Schüler, die statt der PTS eine weiterführende, also höhere, Schule besuchen und diese nicht positiv schaffen, im darauffolgenden Schuljahr nicht mehr in die PTS wechseln", betont Direktorin Haagen. Jedoch könnten alle Schüler aus Neuen Mittelschulen ein freiwilliges zehntes Schuljahr in der PTS absolvieren, erklärt Daniel Watzinger, Lehrer und Administrator der PTS Wels. Gerlinde Haagen fasst zusammen: "Durch unser Schulleitbild PTS 'Praxis trifft Schule' sehen wir uns als Bindeglied zwischen Pflichtschule und Berufsleben. Das Jahr in der PTS ist mit Sicherheit kein verlorenes." So sieht es auch der Schüler Din Hodzic: "Meine ältere Schwester Azra besuchte schon die PTS Wels und hat nur positiv darüber gesprochen. So habe auch ich mich für diese Schule entschieden, damit ich meine Noten ausbessern kann, um eine gute Lehrstelle zu bekommen."

POLYTECHNISCHE SCHULEN IN WELS & WELS-LAND

PTS Wels:

PTS Lambach und PTS Marchtrenk:

Ziel der PTS ist es, die Schüler auf das Berufsleben oder höhere Schulen vorzubereiten.Die PTS Wels bietet die Fachbereiche Holz/Bau, Metall, Elektro, Mechatronik, Tourismus, Office Management, Gesundheit/Soziales und Schönheit/Kreativ. In der achtwöchigen Orientierungsphase können die rund 140 Schüler bei "berufspraktischen Tagen" zweimal je drei Tage in Unternehmen mitarbeiten.Details unter http://schulen.eduhi.at/pts-wels/default.htm In der PTS Lambach und der PTS Marchtrenk gibt es die Fachbereiche Holz/Bau, Dienstleistung, Tourismus, Metall, Elektro, Handel/Büro, EDV und Medientechnik. Im ersten Semester können die rund 70 Schüler der PTS Lambach und 80 der PTS Marchtrenk dreimal vier Tage in Betrieben "schnuppern".Details unter http://www.sportmittelschule-lambach.at/ und