Das Gebäude des Volkstheaters Axams ist ein Sanierungsfall! Darüber waren sich die Mandatare im Axamer Gemeinderat weitgehend einig. Umfangreiche Maßnahmen sollen das ehrwürdige Gebäude zwar im Kern belassen, vor allem im Außenbereich aber für dringend notwendige Verbesserungen sorgen.

Das Vorhaben datiert bereits aus einem Antrag der Liste "PRO Axams" aus dem Jahr 2017 – jetzt wird die Sache aber entschlossen in Angriff genommen. Eine thermische Sanierung ist ebenso unumgänglich wie eine Dachsanierung. Die WC-Anlagen entsprechen keinerlei Normen mehr. Ein Kernpunkt ist auch der Eingangsbereich. Es sei nicht mehr länger hinnehmbar, dass "die Besucher quasi vom Saal auf die Landesstraße gehen müssten", so der allgemeine Tenor. Das Fehlen jeglicher barrierefreier Zu- und Abgänge ist ein weiterer Punkt.

Architektenbewerb

Platz für eine neue Infrastruktur soll durch einen Zubau auf der Westseite des Gebäudes geschaffen werden. Hier sorgte bislang nur beim alle zehn Jahre stattfindenden "Josefnspiel" mit vielen Mitwirkenden (nächster Termin: 2023) ein Provisorium für etwas Entlastung. In diesem Zubau wäre auch Platz für einen zeitgemäßen Ausschank und alles, was gebraucht wird. Zur Entscheidungsfindung beitragen soll ein Architektenwettbewerb. Die Erstellung eines Nutzungskonzeptes in Zusammenarbeit mit der Abteilung Dorferneuerung soll ebenfalls einer der nächsten Schritte sein.

Kein Innenausbau

Sowohl der Bühnen- als auch der Zuschauerbereich sollen weitgehend unberührt bleiben, führte Bgm. Christian Abenthung weiter aus. Ebenso, dass die Spielstätte nach wie vor "die Heimat des Theatervereins Volkstheater Axams bleiben wird." Die Sanierung sei auch für die Axamer Grünen eine "tolle Geschichte", bestätigte GR Dagmar Grohmann. Die Obfrau des "Kultur.Werk.Axams" regte allerdings auch an, über ein ergebnisorientiertes Nutzungskonzept nachzudenken. "Diese Diskussion sollte nicht nur den technischen, sondern auch die gestalterischen Teil beinhalten", so die grüne Gemeinderätin.

Einstimmigkeit

... herrschte bei der Annahme des Antrags, die Causa dem Kulturausschuss zur weiteren Behandlung zuzuführen. Zuvor gab es noch die mittlerweile üblichen Statements von FPÖ-GR Harald Nagl, der die Diskussion zur einer Abrechnung mit dem Altbürgermeister sowie den Gemeinderäten der Vorperiode betreffend eines seiner Meinung nach "Gemurkses im Ortskern" nutzen wollte. Letztlich stimmte aber auch er dem erwähnten Antrag zu.

Freude beim Theaterverein

Beim Ensemble des Vereins Volkstheater Axams nimmt man die Bemühungen um eine wesentliche Verbesserung des Ist-Zustandes begeistert zur Kenntnis, bestätigt Obfrau Doris Leis. "Eine Sanierung ist dringend notwendig. Nicht nur bei der kommenden Großaufgabe im Jahr 2023, sondern auch bei den normalen Vorstellungen ist schon sehr schwierig geworden. Wir freuen uns auf eine renovierte Spielstätte und werden weiterhin alles daransetzen, diese mit Theaterleben zu füllen."

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge