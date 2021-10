Alle Frauen sind unter dem Motto „Zeit zu leben“ herzlich eingeladen, beim ersten österreichweiten Frauenpilgertag der Katholischen Frauenbewegung mit dabei zu sein. Spirituelle Impulse beim gemeinsamen Gehen laden unterwegs zum Innehalten ein und regen an, die wunderbare Natur bewusst wahrzunehmen.

Zwei Routen

In der Region westliches Mittelgebirge stehen zwei Routen zur Wahl:

Kapellen-Rundwanderung in Mutters

Stationen: Kapelle beim Waldfriedhof, Heilquelle, Nockhofkapelle und Scheipenhofkapelle in Raitis

Treffpunkt: 9 Uhr bei der Talstation der Muttereralmbahn vorm Sportgeschäft

Wanderzeit: ca. 3-4 Stunden mit Rückkehr spätestens 16 Uhr

Anmeldung bei den Wegbegleiterinnen ingrid_heinz@gmx.at / 0664-6452505 oder seiwaldmartina@gmail.com / 0650-5488002

In der Region stehen für alle Teilnehmerinnen zwei Routen zur Verfügung.

Foto: Katholische Frauenbewegung

hochgeladen von Manfred Hassl

Natterer Boden nach Axams

Treffpunkt: 9 Uhr bei der Kirche in Natters - über den Natterer Boden nach Neu-Götzens mit Halt bei der Wallfahrtskirche Götzens weiter nach Birgitz und Axams (12 km Wegstrecke).

Anmeldung bei der Wegbegleiterin: reginamariapendl@gmail.com / 0664-4801120

10 Pilgerrouten - von kinderwagentauglich bis hochalpin - können in Tirol begangen werden. In ganz Österreich werden an diesem Tag 96 Frauengruppen unterwegs sein. Infos zu allen Routen und Anmeldung: https://www.frauenpilgertag.at