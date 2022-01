Der Tiroler Schriftsteller und Musiker Mark A. Maier hat sich in Zeiten, in denen es nicht ganz einfach ist, Veranstaltungen in gewohnter Manier durchzuführen, etwas ganz Besonderes für die Präsentation seines Romans „Mila! Ein Hauch von Zimt“ einfallen lassen.

Das sind die Künstlerinnen und Künstler, die am 12. Februar mit dabei sein werden.

Top-Besetzung

Über 20 Wegbegleiter des Tiroler Künstlers lesen in „lockdown-tauglichen Selfie-Videos“ aus seinem im Brinkley-Verlag erschienen Roman. Die Liste der Mitwirkenden liest sich wie ein Who´s who der heimischen Musikszene: von der Rocklegende Klaus Schubert, über die Sängerinnen und Sänger Denise Beiler, Sara De Blue, Simon Kräutler, Marc Hess, Verena Pötzl und Nadine Beiler, die Tiroler Mundartkünstler Dietz und Stephan Mathoi (TOI), den Musikkabarettisten Markus Linder, bis hin zum Volks- und Schlagermusiker Marc Pircher - um nur einige zu nennen.

Die Videopremiere zu dieser wohl einzigartigen Lesung findet am Samstag, den 12.02.2022 um 20:00 Uhr auf YouTube statt.

Der Roman „Mila! Ein Hauch von Zimt“ – erschienen im Brinkley-Verlag – ist als Taschenbuch und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt – und eine kleine Leseprobe finden Sie in diesem Video:

