Vielen Spaziergängern und jenen, die mit dem Auto im Bereich des Liftstüberls Birgitz unterwegs sind, ist es aufgefallen. Der Spielplatz wird allerdings nicht abgebaut, sondern nur verlegt.

Der Spielplatz ist bzw. stets stark frequentiert, daher gab es zuletzt einige Nachfragen, weil dort derzeit die Bagger am Werk sind. Bürgermeister Markus Haid ist um Aufklärung bemüht. "Die Gemeinde Birgitz errichtet am derzeitigen Standort des Spielplatzes einen neuen Kindergarten. Die Vorarbeiten haben begonnen und der Spielplatz wird unweit des jetzigen Standorts in Richtung Süden neu errichtet."

Weitere Planung

Das neue Gebäude direkt neben der Straße anzusiedeln, bringt viele Vorteile, so der Bürgermeister weiter: Die bestehende Infrastruktur mit der Zufahrt sowie den Parkplätzen kann so optimal genützt werden. Das Freigelände befindet sich dann hinter dem Gebäude mit Blick auf die weiträumigen Grünflächen und ist sozusagen abgeschirmt."

Der Spielplatz, der in Kürze wieder zur Verfügung stehen wird, grenzt an das Freigelände des Kindergartens an. Der Sportplatz, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut, bleibt von den Baumaßnahmen unberührt und kann über den Eingang an der Nord-West-Seite problemlos betreten werden.

Baustart

Die Arbeiten für das neue Gebäude sollen in Bälde beginnen, kündigt der Bürgermeister an: "Wir werden im September einen offiziellen Spatenstich durchführen. Baustellenbedingt kann es dann in diesem Bereich fallweise zu Behinderungen kommen. Für das Verständnis darf ich mich bereits vorab herzlich bedanken."

Lesen Sie dazu auch diesen Beitrag:

Ein Meilenstein der Kinderbetreuung in Birgitz

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge