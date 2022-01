Die Bewegung "Frischer Wind – Axams" mit Vorsitzendem und Bürgermeisterkandidat Thomas Suitner präsentiert ihr Programm!

„Axams ist eine Gemeinde mit einer sehr guten Infrastruktur, hoher Lebensqualität und solider Finanzlage. Das Ziel vom Frischen Wind ist es Bewährtes zu erhalten. Frischer Wind heißt aber auch, für künftige Herausforderungen neue Wege zu gehen“, heißt es in der Aussendung. Die Bevölkerung von Axams habe sich seit den 1950ern mehr als verdreifacht. Im Endeffekt habe jede Herausforderung, vor der die Gemeinde heute und künftig stünde, vom Verlust des Dorfcharakters bis zur Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen und kaum mehr ertragbarem Verkehrsaufkommen, seinen Ursprung im Wachstum der letzten Jahrzehnte: „Daher müssen wir die Notbremse ziehen und gewerbliche Bauträger durch verpflichtende Bebauungspläne stärker einschränken, Freiland erhalten und örtliche Bauvorschriften zur Wahrung des Ortsbildes erlassen, weil bei den meisten großen Wohnbauvorhaben das G’spür für das Dorf fehlt“, betont Bürgermeisterkandidat Thomas Suitner: „Die Zukunft des Dorfes hängt nicht mehr davon ab, was noch alles verbaut wird, sondern davon, was für die nächsten Generationen noch erhalten bleibt.“

Familien und Pflegende entlasten

Martha Salchner (Listenplatz 2), selbst seit über 30 Jahren pflegende Angehörige und diplomierte Kinderkrankenschwester sowie Barbara Uhrmann (Platz 4), Pflegedienstleiterin, wollen Familien und pflegenden Angehörigen stärker unter die Arme greifen: „Durch die Etablierung des Freiwilligenprojektes ‚Notfallmama/papa‘ sollten Familien im Krankheitsfall unterstützt werden“, so Salchner. „Mit einer Gebäudeerweiterung im Haus Sebastian könnten bestehende Ressourcen genützt und Wohnformen für ältere und teilweise noch selbstständige Mitbürger/innen errichtet werden. Außerdem brauchen wir Tagesbetreuungsplätze und einen freiwilligen Entlastungsdienst, um pflegenden Angehörigen eine stundenweise Auszeit zu gönnen“, unterstreicht Barbara Uhrmann.

Fit für die Zukunft

„Wir möchten das Bewusstsein für Produkte und Dienstleistungen auf Märkten, Festen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel einer langen Nacht der Wirtschaft oder einem Tag der offenen Tür, wecken, aber auch der Jugend alle Berufsmöglichkeiten in und um Axams näherbringen“, will Jungbestattungsunternehmer Sebastian Sarg (Platz 3) Akzente setzen. In der Lizum befürwortet die Bewegung die derzeit geplante Weiterentwicklung des Tourismusangebotes (neue Hoadlbahn und Skigebietsverbindung mit der Mutterer Alm). Außerdem könne ein weiterer Impuls durch die Erhebung des bestehenden Ruhegebiets Kalkkögel zu einer Naturparkregion gesetzt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung im Dorf solle vorrangig auf bereits versiegelten Flächen im Ortskern vorangetrieben werden: „Auch die Wohnraumschaffung in Bestandsgebäuden möchten wir der ortsansässigen Bevölkerung durch flexible Baudichten ermöglichen, weil wir künftig vermehrt in die Höhe bauen müssen, anstatt immer mehr Grünflächen zu versiegeln“, unterstreicht die Bankangestellte und zweifache Mutter Christina Leis-Schabuß (Platz 6). Durch einen Mehrzwecksportplatz in Schulnähe will der Frische Wind das Sportangebot für den Schulunterricht und vor allem für die Nachmittagsbetreuung ausweiten.

Kleine Aktivitäten für große Kultur

„Die Errichtung eines Veranstaltungszentrums mit verpachteter Gastronomie und Bar/Diskobetrieb in Zentrumsnähe ist uns ein Herzensanliegen, da gerade die junge Bevölkerung derzeit gezwungen ist, in der Stadt fortzugehen“, hebt Hansjörg Markt (Listenplatz 5) hervor. Neben der ideellen und finanziellen Unterstützung von Kultur- und Sportvereinigungen sowie der Blaulicht- und gemeinnützigen Organisationen soll sich vor allem die Dorfjugend mehr mit IHREM Axams identifizieren. Dies soll einerseits durch Vermittlung der örtlichen Traditionen und andererseits durch ein ansprechendes vielfältiges Kulturangebot erreicht werden.

