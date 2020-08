Für Pamela Rendi-Wagner war klar: „Unsere politische Arbeit beginnt in der Gemeinde. Deshalb freue ich mich immer ganz besonders, einen roten Bürgermeister in seiner Heimat besuchen zu dürfen.“

Dass der "rote Bürgermeister", dem die Ehre des Besuchs der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden zuteil wurde, natürlich nur Georg Dornauer sein konnte, war klar. Ebenso, dass "Schorsch" (so wird er auch von der Parteichefin angesprochen) über sich hinauswachsen und das volle Programm durchziehen würde. Der vor kurzem eröffnete MiniM-Markt inklusive des erfolgreich realisierten Wohnprojekts stand am Beginn des Besuchsprogramms. Projektleiter Sascha Gritsch von der ausführenden Firma FK-Bau mit Sitz in Längenfeld erläuterte bei einem Rundgang das Konzept des gelungenen Neubaus.

Rückblick

Die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2015, der in hervorragender Weise erfolgte Wiederaufbau sowie die umfangreichen Sicherungsmaßnahmen erforderten eine Dreiteilung. Von der großen Fototafel beim Gemeindeamt ging es zur Saigesbachverbauung und in weiterer Folge zur Bogensperre. Josef Plank von der Wildbach- und Lawinenverbauung stand Rede und Antwort und fand in der SPÖ-Chefin eine interessierte Zuhörerin.

Schorsch Dornauer schilderte vor der Fotogalerie die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2015.

Foto: Hassl

Grillfisch

Derart viel Bewegung und körperliche Ertüchtigung in freier Natur sowie viele Gespräche (u . a. mit Thomas Larl, Vorsitzender der SPÖ Westliches Mittelgebirge) verlangte nach einer besonderen Labung. Auch dafür fand sich ein beeindruckendes Plätzchen. Bei der Jagdhütte der Gemeinde Sellrain samt dazugehörigem Teich war von den Experten bereits alles für ein Open-Air-Grillkulinarium mit fangfrischem Fisch vorbereitet. Sehr zur Freude von Pamela Rendi-Wagner, die wie erwartet zur Auffassung kam, dass der "rote Bürgermeister aus Sellrain" seine kommunale Polit-Tätigkeit an einem besonderes schönen Fleckchen im Tirolerland ausüben darf ...

