Der langjährige Völser Vizebgm. Walter Kathrein (SPÖ) tritt ab: "Auch nach 36 Jahren fällt der Abschied nicht leicht!"

Walter Kathrein, Gemeinderat und Vizebürgermeister seit der Wahl am 6. März 1986, blickt auf dreieinhalb Jahrzehnte Polit-Tätigkeit zurück. In einer Aussendung heßt es dazu: "Ein Zeitraum, in dem er die rasant wachsende Gemeinde mitgestaltet hat und entscheidend beitragen konnte, dass sich alles in allem die Marktgemeinde gut entwickeln konnte. Und es gab keine Sitzung, weder im Gemeinderat noch bei einem der vielen Ausschüsse, in denen er nicht bestens vorbereitet in die Diskussion gegangen ist, ausgestattet mit einem phänomenalen Gedächtnis, was Personen und Ereignisse betrifft. Es zählt zu den schönen Seiten der Gemeindepolitik, dass vieles, was beschlossen wird, unmittelbar sichtbar und greifbar wird."

Bilanz

Das Haus der Gesundheit (früher Seniorenheim), das neue Feuerwehrhaus, die Vereinshäuser, das EKZ Cyta, das Freibad, die Sportanlagen, der neue Kindergarten, die Mülltrennung, die besseren Verkehrsverbindungen, das Vereinsleben, der Urnenfriedhof, die Wohnbautätigkeit – das sind nur einige der Projekte, die seither verwirklicht wurden und an denen Walter Kathrein aktiv und intensiv gearbeitet hat. Ab März 1986 als Gemeinderat und seit November 1990 als Vizebürgermeister. Schon bei seinem 70er im Dezember 2017 meinte er, dass dies wohl seine letzte Periode sein werde, man möchte ja doch auch noch seine berufliche Pension genießen. Nunmehr erklärt er auch offiziell: „Ich werde bei der Wahl 2022 nicht mehr als Spitzenkandidat antreten.“ Eine politische Ära geht für die SPÖ Völs zu Ende. Über die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten und damit auch über seine Nachfolge als Spitzenkandidat von „SPÖ Team Völs“ wird von den Mitgliedern demnächst entschieden werden.

Stimmen



Walter Kathrein: „Nach 36 Jahren im Gemeinderat, davon 31 Jahre in der Funktion des 2. Vizebürgermeisters, ziehe ich mich von der Spitze der Liste zurück. Als Zeichen der Unterstützung werde ich auf einem Platz in der zweiten Etappe aufscheinen und dem Team mit meinen Erfahrungen und dem Wissen über die Gemeinde zur Seite stehen“.

GR Peter Lobenwein: „Einen besseren Lehrmeister für die Gemeindepolitik kann man sich nicht wünschen. Vom Budget über die Wohnungsvergaben bis zum Volksschulbau weiß er, wo die richtigen Schwerpunkte liegen.“

Gemeinderätin Nicole Enzi: „Masterbrain“ kann ich da nur sagen; du nennst ein Projekt und er sagt Zeitpunkt und Art der Beschlussfassung im Gemeinderat. Aber noch wichtiger: Er hat mir bei meinen Themen – Familie, Schule – immer freie Hand gelassen und mir vertraut!“

Erwin Niederwieser (Vorgänger als SP-Vizebgm.): „Manch andere reden viel und wissen wenig, bei Walter war das immer umgekehrt. Er hinterlässt eine große Lücke mit seiner Erfahrung, seiner Besonnenheit und seiner zutiefst sozialen Einstellung.“

