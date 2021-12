Natters-Vizebgm. Wolfgang Kofler:: "Die Dorfliste nimmt die nächste Periode mit einem starken Team ins Visier!

Rückblickend auf die letzten sechs Jahre konnte die größte parteiunabhängige Liste in Natters einiges verwirklichen, berichtet Dorliste-Natters-Vorsitzender Vizebgm. Wolfgang Kofler: "Familie, Jugend und Soziales standen im Fokus und das wird auch in Zukunft ein Hauptaugenmerk der Liste bleiben. Dabei setzen wir zum einen auf Kontinuität, zum anderen aber auch auf neue Gesichter. Getreu unserem Motto ‚Gemeindepolitik ist Teamarbeit‘ war es unser Ziel, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit unserer Natterer Bevölkerung auch in unserer Gruppe abzubilden. Es ist uns gelungen, engagierte NattererInnen aller Altersgruppen und mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Kompetenzen für die Gemeinderatsarbeit zu begeistern." Die Liste werde mit motivierten Persönlichkeiten ergänzt und erneuert, welche "mit voller Leidenschaft in Natters aktiv mitwirken möchten". Neben Wolfgang Kofler (Vizebürgermeister) werden Dietmar Lackner (Obmann des FC Natters), Veronika Seidl-König (Leitern des Jugendorchesters der Musikkapelle) und Florian Oberhofer (ehem. Obmann des FC) auf den ersten Plätzen rangieren.

Jugend und Dorfplatz

Mit dem Altenwohnheim, dem betreuten Wohnen, der Kinderbetreuung im Dorf und dem neuen Kinderspielplatz konnte bereits vieles verwirklicht werden, so Kofler weiter: "Jedoch sind uns auch ein von uns über Jahre geforderter betreuter Jugendraumund eine Neugestaltung des Dorfplatzes ein großes Anliegen. Bei letzterem gilt es in einen Dialog mit der Bevölkerung und ExpertInnen zu treten. "Unser Dorfplatz ist ja jetzt schon lebendig – Optimierungspotential ist aber auch gegeben“, sind sich Verena Krißmer und Sabine Czernich-Wallentin einig."

Sportplatzkonzept

„Natters braucht ein Sportplatzkonzept, welches alle Arten von Sport beinhaltet. So soll auch ein Eislaufplatz wieder ein Treffpunkt für Familien sein“, will Dietmar Lackner festhalten. Für Veronika Seidl-König ist klar: „Natters bietet enorm viel Platz für Kultur, daher müssen der Pavillon und der Gemeindesaal in Zukunft mehr an Programm bieten! Dabei geht es nicht nur darum, Veranstaltungen nach Natters zu holen – in der Natterer Bevölkerung liegt auch viel Potential.“

E-Mobilität

Weiters möchte die Dorfliste Anreize zum Umstieg auf die E-Mobilität und die öffentlichen Verkehrsmittel schaffen. So soll ein E-Auto, welches von der Gemeinde für ihre BürgerInnen zur Verfügung gestellt wird und per App gebucht werden kann, ein erstes Angebot für die NattererInnen sein. „Mit übertragbaren Gemeindetickets für den öffentlichen Nahverkehr oder einem ‚Mitfahrbankerl‘ gibt es weitere Alternativen, um Natters auf Vordermann zu bringen“, gibt Florian Oberhofer in Richtung Zukunft zu bedenken: "Mir ist es auch ein besonderes Anliegen, dass leistbarer Wohnraum für Natterer Familien geschaffen wird."

„Mit dem Engagement der bereits genannten Personen und vielen weiteren, welche sich einbringen, ist einiges möglich“, so Vbgm. Wolfgang Kofler. „Natters braucht Visionen – klarerweise ist es nicht möglich, alles auf einmal anzugehen und umzusetzen. Daher braucht es dringend eine Perspektive mit kurzfristigen und längerfristigen Projekten, an denen möglichst gemeinsam im Gemeinderat produktiv, transparent und wertschätzend gearbeitet wird.“

