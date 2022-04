Dass auch in der 1. Klasse erstklassieger Fußball geboten wird, wurde am Samstag in Sellrain beim Gipfeltreffen der beiden erstplatzierten Teams unter Beweis gestellt!

15 Spiele, 14 Siege, 1 Untentschieden, 74 erzielte Tore bei elf erhaltenen Treffern - das war die Visitenkarte des ungeschlagenen Tabellenführers SPG Mieminger Plateau. Der FC Sellraintal ist der erste Verfolger und ließ sich von der Rekordbilanz der Oberländer von Beginn an nicht beeindrucken. Vor allem in den ersten dreißig Minuten ließen die Hausherren keinen Zweifel daran, dass sie die stolze Serie die Miemingen beenden wollen. Unaufhörlich rollte die Offensive auf das Tor der Gäste, die ihrerseits kaum in den Strafraum der Sellrainer kamen. Die Entscheidung fiel in der 32. Minute, als der Referee nach einer unübersichtlichen Situation an der Strafraumgrenze einen Penalty verhängte, den Kapitän Philip Haider in souveräner Manier zum Führungstreffer nutzte.

Die Entscheidung: Philip Haider erklärte den Elfmeter zur Chefsache und verwandelte in souveräner Manier.

Keine Probleme

Man darf davon ausgehen, dass der Gästetrainer in der Halbzeit eine ordentliche Pausenpredigt gehalten hat. Sein Team kam jedenfalls weit aggressiver aus der Pause, was aber am Spielverlauf nur wenig änderte. Die Sellraintaler hatten über die gesamt Spielzeit nur wenig Probleme, den Favoriten in Schach zu halten und verpasste den Miemingern den ersten Klecks auf der weißen Weste.

Die Spielgemeinschaft hat immer noch neun Punkte Vorsprung. Der FC Sellraintal (ein Spiel weniger) hat aber die wohl letzte Chance, um den Titel wenigstens theoretisch noch mitzuspielen, bravourös genutzt und unter Beweis gestellt, dass auch dieses Team in der 1. Klasse West zu den besten Teams zählt.

Ergebnisse:

HYPO Tirol Liga:

Natters I –Union 1:3 (0:2)

Tor: A. Plattner

Kematen – Prutz/Serfaus 1:0 (1:0)

Tor: M. Plattner

Völser SV – Zirl 2:0 (1:0)

Tore: Riehle, Hesina

Landesliga West:

Schönwies/Mils – Oberperfuss 2:2 (0:0)

Tore: Heis, Eigentor

Gebietsliga West:

Tarrenz –Axams/Grinzens 1:5 (1:4)

Tore: Göbbel (2), Simic (2), S. Madersbacher

Götzens – Seefeld 1:1 (0:0)

Tor: Weichselbraun

1. Klasse West:

Sellraintal – Mieming 1:0 (1:0)

Tor: P. Haider

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Münster Ib

Sonntag, 17.4., 17.30 Uhr

2. Klasse West:

Völs Ib – Grins 4:1 (1:1)

Tore: Mayr (2), Hochrainer, Putzer,

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Volders – Natters I

Sa., 23.4., 17.30 Uhr, Volders

Münster – Völs I

Sa., 23.4., 16 Uhr, Münster

Silz/Mötz – Kematen

So., 24.4., 16 Uhr, Silz

Landesliga West:

Oberperfuss – Längenfeld

So., 24.4., 11 Uhr, Oberperfuss

Gebietsliga West:

Pitztal – Götzens

Sa., 23.4., 18 Uhr, Arzl

SPG Axams/Grinzens – Paznaun

Sa., 23.4., 16 Uhr, Axams

1. Klasse West:

Ried – Sellraintal

Fr., 22.4., 19.30 Uhr, Ried i.O.

2. Klasse Mitte:

Volders Ib – Natters Ib

Sa., 23.4., 15 Uhr, Volders

2. Klasse West:

Pians/Strengen – Völs Ib

Sa., 23.4., 17 Uhr, Pians