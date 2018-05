Bergkristall Festival Seefeld 2018

07.05.2018, 05:47 Uhr

BERGKRISTALL FESTIVAL in Seefeldmit KASTELRUTHER SPATZEN, ALEXANDER RIER u.v.a.Bereits zum 7. Mal findet das Bergkristall Festival in Seefeld statt, und es macht MARIO & CHRISTOPH dankbar und auch ein wenig stolz, dass das ihr Event inzwischen ein beliebter Fixpunkt im Seefelder Veranstaltungskalender geworden ist.An jedem der 4 Veranstaltungstage in den Vorjahren strömten täglich mehr als 2.000 Fans aus aller Welt in die Seefelder Casino-WM-Halle! Sogar aus Amerika und Kanada sind Fans angereist. Die hervorragende Stimmung im Saal machte nicht nur MARIO & CHRISTOPH, sondern auch die namhaften Künstler, die bisher als Gäste auf der Bühne standen, glücklich.

Auch 2018 Jahr möchten Mario & Christoph dieses spontane Lebensgefühl, ein paar Tage Auszeit vom Alltag – „Dolce Vita in den Tiroler Bergen“ – beim 7. BERGKRISTALL-Festival vom 17. - 20. Mai 2018 wieder vermitteln. - Gemeinsam mit vielen bekannten Künstlern aus der Szene wie z.B. den Kastelruther Spatzen, Alexander Rier. Der Vorverkauf ist bereits hervorragend angelaufen und die beiden dürfen sich sicherlich wieder über ein volles Haus freuen. – Wer mit dabei sein möchte, sollte sich daher seine Eintrittskarten bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen bald sichern! Hotline 0664/920 60 10 oder E-Mail an info@marioundchristoph.atBERGKRISTALL-FESTIVAL 2018 – das Highlight in Seefeld!!Das Programm:Donnerstag, 17.05. 17’00 Uhr: Begrüßungsabend im Kurpark mit Alexander Weber, Mario & Christoph und dem Duo Mann O Mann (Eintritt frei)Freitag, 18.05. 19’00 Uhr: Ingo Rotter führt durch das Programm mit den Kastelruther Spatzen, Pfunds Kerle, Michelle Ryser und Mario & ChristophSamstag, 19.05.11’00 Uhr: Im Bergrestaurant Rosshütte!!: Gemütliches Beisammensein und Superstimmung mit den Älbler Duo SaWa. (Eintritt frei)19’00 Uhr: Alex Weber präsentiert Alexander Rier, die Musikapostel, Älbler Duo SaWa, Marcella Carin, Marco Spiegl und Mario & ChristophSonntag, 20.05. 11’00 Uhr: Radio U1 Tirol Frühschoppen mit die Musikapostel, Maria da Vinci, Marco Spiegl, Hattinger Buam, Duo Mann-O-Mann und Mario & Christoph. Moderation: Ingo Rotter