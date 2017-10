Auf Streifzug durch die Sellrainer Bergwelt

"Dahoam im Sellroan" nennt Lukas Ruetz das Thema für einen Streifzug durch die Sellrainer Bergwelt, den er auf Initiative der Bergrettung St. Sigmund am Mittwoch, dem 25. Oktober, ab 20 Uhr im Gemeindesaal in St. Sigmund im Sellrain präsentiert. Lukas Ruetz beleuchtet die Facetten der Bergwelt und das Bergsteigen in den nördlichen Stubaier Alpen mit historischen Aufnahmen und eindrucksvollen Bildern seiner Bergtouren in der Region Kühtai-Sellraintal.

Eintritt: Freiwillige Spenden